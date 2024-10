La Dukes parte male. A Pisa per rilanciarsi (Di giovedì 10 ottobre 2024) La seconda esperienza nel campionato di serie C è iniziata anche stavolta con una sconfitta interna per la Romolini Immobiliare Dukes Sansepolcro, battuta di misura (72-74) dalla favorita Pino Dragons Firenze. Primo quarto equilibrato con la tripla a fil di sirena di Hassan, che porta i biturgensi sul 24-21, però i dieci minuti successivi sono i più critici dell’intero match (appena 8 punti), con Beccafichi fuori per problemi di falli e gli ospiti che cominciano a colpire dalla distanza, mentre Santiago è l’unico "lungo" a farsi valere sotto canestro per i bianconeri di coach Cristini. Si va così all’intervallo con la Pino Dragons avanti 40-32. Nel terzo quarto i protagonisti principali sono i falli e i tiri liberi. Lanazione.it - La Dukes parte male. A Pisa per rilanciarsi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La seconda esperienza nel campionato di serie C è iniziata anche stavolta con una sconfitta interna per la Romolini ImmobiliareSansepolcro, battuta di misura (72-74) dalla favorita Pino Dragons Firenze. Primo quarto equilibrato con la tripla a fil di sirena di Hassan, che porta i biturgensi sul 24-21, però i dieci minuti successivi sono i più critici dell’intero match (appena 8 punti), con Beccafichi fuori per problemi di falli e gli ospiti che cominciano a colpire dalla distanza, mentre Santiago è l’unico "lungo" a farsi valere sotto canestro per i bianconeri di coach Cristini. Si va così all’intervallo con la Pino Dragons avanti 40-32. Nel terzo quarto i protagonisti principali sono i falli e i tiri liberi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Dukes parte male. A Pisa per rilanciarsi - La Romolini Immobiliare Dukes Sansepolcro ha esordito nella serie C con una sconfitta di misura contro la Pino Dragons Firenze. Nonostante una rimonta, i bianconeri non sono riusciti a vincere. Prossi ... (lanazione.it)

Gli alpini del 9° e il 4th Battalion of the Duke of Lancaster’s Regiment insieme in esercitazione - L'Aquila. Dopo oltre quindici giorni di intenso addestramento sull’Appennino Abruzzese, si è conclusa l’esercitazione “Roman Star 2024”, che ha visto ... (marsicalive.it)

Sorprendente scoperta! La maggior parte delle tempeste è radioattiva - Negli ultimi tre decenni, gli scienziati hanno rivelato un fenomeno straordinario: i temporali possono generare raggi gamma, una delle forme più ... (meteogiornale.it)