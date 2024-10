La banda del tombino torna a colpire nel Pavese. Quattro colpi in poche ore (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pavia, 10 ottobre 2024 – Quattro colpi in poco più di due ore ottenendo un bottino di circa 300 euro e causando danni ingenti. La banda del tombino è tornata a colpire nella notte tra ieri e oggi e lo ha fatto attraverso Quattro spaccate in altrettante farmacie secondo un preciso itinerario. Il tour compiuto verosimilmente dalla stessa gang è partito all’1,30 da Castelletto di Branduzzo dove ha sfondato con un tombino la vetrina della farmacia di via Vallone, ma non è riuscita ad entrare. Alle 2,15 è accaduta la stessa cosa alla farmacia Tre Re di via Togliatti a Cava Manara. In questo caso, dopo aver sfondato la vetrina i malviventi sono riusciti a introdursi e hanno portato via dalla cassa una decina di euro. Ilgiorno.it - La banda del tombino torna a colpire nel Pavese. Quattro colpi in poche ore Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pavia, 10 ottobre 2024 –in poco più di due ore ottenendo un bottino di circa 300 euro e causando danni ingenti. Ladelta anella notte tra ieri e oggi e lo ha fatto attraversospaccate in altrettante farmacie secondo un preciso itinerario. Il tour compiuto verosimilmente dalla stessa gang è partito all’1,30 da Castelletto di Branduzzo dove ha sfondato con unla vetrina della farmacia di via Vallone, ma non è riuscita ad entrare. Alle 2,15 è accaduta la stessa cosa alla farmacia Tre Re di via Togliatti a Cava Manara. In questo caso, dopo aver sfondato la vetrina i malviventi sono riusciti a introdursi e hanno portato via dalla cassa una decina di euro.

Trenta spaccate in quattro mesi - fermata la banda del Cagliaritano : era l’incubo di farmacie e bar - Tra le contestazioni, anche l’incendio del bar a Pirri dello scorso 1 agosto, per il quale è stato indagato, in particolare, il 32enne. . Erano diventati l’incubo delle farmacie e dei bar, soprattutto della zona di Quartu, e avrebbero messo a segno almeno una trentina di colpi, ma ieri notte la polizia ha messo fine alla loro attività. (Ilfattoquotidiano.it)

Lo accerchiano in quattro e gli rubano la collana d'oro : arrestato un membro della banda - La rapina è avvenuta in pieno. I complici si sono dileguati, la polizia indaga per indentificarli. . . Hanno accerchiato un uomo in quattro, armati di spray al peperoncino, per rubargli la collanina. Arrestato a Milano un egiziano di 25 anni con precedenti, accusato di rapina impropria aggravata. (Milanotoday.it)

Spaccata al supermarket. Banda di quattro ladri in fuga con la cassaforte - Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Garlasco e della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato le indagini sull’accaduto sia con i rilievi nel sopralluogo sia acquisendo i filmati della videosorveglianza. Stefano Zanette . Seguendo un copione che pare ben collaudato oltre che preparato sia nei tempi che nelle modalità d’azione, probabilmente già eseguito molte volte per simili furti ai ... (Ilgiorno.it)