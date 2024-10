«Klopp è falso come i suoi denti»: in Germania hanno preso benissimo il suo incarico in Red Bull (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’annuncio di Jürgen Klopp nuovo direttore globale del calcio Red Bull in Germania è stato accolto, anche dalla stampa, come un tradimento. Il più diretto di tutti è stato Günter Klein, giornalista del Münchner Merkur, che ha scritto su X “Klopp è falso come i suoi denti” . Per Der Spiegel Klopp si presentò come “il Normal one” al Liverpool, in contrapposizione allo Special one Mourinho, suscitando reazioni entusiaste. “Ora, tutto sembra avere un senso per molti avendo interiorizzato i normali meccanismi di questa industria: il denaro”. Sky Germania ricorda che è stata inserita una clausola rescissoria nel suo contratto per poter andare in nazionale. Ilnapolista.it - «Klopp è falso come i suoi denti»: in Germania hanno preso benissimo il suo incarico in Red Bull Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’annuncio di Jürgennuovo direttore globale del calcio Redinè stato accolto, anche dalla stampa,un tradimento. Il più diretto di tutti è stato Günter Klein, giornalista del Münchner Merkur, che ha scritto su X “” . Per Der Spiegelsi presentò“il Normal one” al Liverpool, in contrapposizione allo Special one Mourinho, suscitando reazioni entusiaste. “Ora, tutto sembra avere un senso per molti avendo interiorizzato i normali meccanismi di questa industria: il denaro”. Skyricorda che è stata inserita una clausola rescissoria nel suo contratto per poter andare in nazionale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : Stampa - Klopp torna in campo come Global Head Soccer Red Bull - Il tecnico tedesco coordinerà dal 2025 le attività dei club RB nel mondo. Un ruolo strategico nel gr . ROMA - Jurgen Klopp dovrebbe tornare in campo a breve. de, precisando che l'allenatore tedesco, 57 anni, starebbe diventando il nuovo "Global Head of Soccer" della Red Bull. Lo ha reso noto Sky Sport. (Ilgiornaleditalia.it)

La nuova era di Arne Slot : come il tecnico del Liverpool può seguire l’esempio di Jurgen Klopp - Anche una corsa alla coppa sarebbe ben accolta, quindi non sorprendetevi se vedrete i Reds competere nelle competizioni nazionali oltre che in Champions League. I progetti richiedono tempo Il Liverpool ha la tendenza ad essere paziente con i propri allenatori. Le scommesse gratuite vengono pagate come crediti scommessa. (Justcalcio.com)