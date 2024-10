Italia-Belgio 2-2: si chiude in parità il match dell’Olimpico, non bastano i gol di Cambiaso e Retegui (Di giovedì 10 ottobre 2024) Allo Stadio Olimpico, il match valido per la terza giornata di Nations League tra Italia e Belgio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Italia-Belgio, valevole per la terza giornata di Nations League. Italia-Belgio 2-2 2? Gol Italia – Dimarco mette in mezzo dalla sinistra e trova Cambiaso, bravo Calcionews24.com - Italia-Belgio 2-2: si chiude in parità il match dell’Olimpico, non bastano i gol di Cambiaso e Retegui Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Allo Stadio Olimpico, ilvalido per la terza giornata di Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita, valevole per la terza giornata di Nations League.2-2 2? Gol– Dimarco mette in mezzo dalla sinistra e trova, bravo

LIVE Italia-Belgio 2-2 - Nations League calcio in DIRETTA : non bastano le reti di Cambiaso e Retegui - finisce in pareggio - 96? Finisce qui, Italia-Belgio 2-2. 72? Openda sfiora il gol del vantaggio con una deviazione volante. 70? Dentro Udogie e Fagioli al posto di Ricci e Dimarco nell’Italia. L’ultimo pareggio tra le due formazioni risale al 1996, sempre in un’amichevole conclusa 2-2 a Cremona. 68? Fuori Mangala, De Ketelaere e Theate, dentro Vranckx, Castagne e Lukebakio nel Belgio. (Oasport.it)

Italia-Belgio 2-2 - le pagelle : Pellegrini rosso clamoroso (4) - Dimarco regala magie (6 - 5). Tonali gladiatore vero (7) - Italia-Belgio, sfida valida per la terza giornata del gruppo B di Nations League si conclude 2-2. Doppio vantaggio azzurro con Cambiaso e Retegui. Al 40', rosso (corretto) a Pellegrini che... (Leggo.it)

Pagelle Italia-Belgio 2-2 : voti e tabellino Nations League 2024/2025 - 5, Calafiori 6; Cambiaso 7, Frattesi 6. 5 (35? st Pisilli sv), Dimarco 7. 5. In panchina: Di Gregorio, Vicario, Buongiorno, Maldini, Gabbia, Okoli, Lucca. 5; Debast 5. Ancora uno strabiliante Dimarco fa un’apertura splendida per Cambiaso dall’altro lato, questa volta si allunga Casteels sul tiro del bianconero, ma il pallone finisce sui piedi di Retegui, che deve solo appoggiare il 2-0. (Sportface.it)