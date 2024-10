Italia-Belgio 2-2 – Azzurri in 10 per oltre 50 minuti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Italia-Belgio 2-2 cronaca e tabellino della partita CRONACA Partenza lanciatissima degli Azzurri che alla prima azione passano in vantaggio dopo poco più di un minuto. Dimarco va via sulla sinistra e crossa basso e teso, sul secondo palo arriva Cambiaso che in due tempi mette dentro il pallone. La Nazionale raddoppia con un’altra bella azione chiusa da Retegui dopo respinta del portiere su tiro di Cambiaso.. Sul finire di primo tempo espulso Pellegrini per fallo su Theate. Gli Azzurri travolgono il Belgio fino all’espulsione di Pellegrini (40?) segnando due bellissimi gol con Cambiaso e Retegui. Gli ospiti accorciano con De Cuyper proprio in conseguenza del calcio di punizione che ha portato al rosso diretto al trequartista della Roma, su segnalazione del VAR.. Terzotemponapoli.com - Italia-Belgio 2-2 – Azzurri in 10 per oltre 50 minuti Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 10 ottobre 2024)2-2 cronaca e tabellino della partita CRONACA Partenza lanciatissima degliche alla prima azione passano in vantaggio dopo poco più di un minuto. Dimarco va via sulla sinistra e crossa basso e teso, sul secondo palo arriva Cambiaso che in due tempi mette dentro il pallone. La Nazionale raddoppia con un’altra bella azione chiusa da Retegui dopo respinta del portiere su tiro di Cambiaso.. Sul finire di primo tempo espulso Pellegrini per fallo su Theate. Glitravolgono ilfino all’espulsione di Pellegrini (40?) segnando due bellissimi gol con Cambiaso e Retegui. Gli ospiti accorciano con De Cuyper proprio in conseguenza del calcio di punizione che ha portato al rosso diretto al trequartista della Roma, su segnalazione del VAR..

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rimonta red devils con gli azzurri in 10 - Italia-Belgio 2-2 - Cambiaso e Retegui portano sul 2-0 la squadra di Spalletti, poi l'espulsione di Pellegrini e il pari belga ROMA - In 10 uomini l'Italia subisce la rimonta del Belgio dal 2-0 al 2-2 allo stadio Olimpico di Roma nella terza giornata di Nations League, ma riesce comunque a conservare il primo posto in . (Ilgiornaleditalia.it)

Nations League - Italia-Belgio 2-2 : azzurri avanti con Cambiaso e Retegui. Poi cambia tutto - Tedesco, per ridare verve davanti ai suoi dopo una fase di flessione, inserisce Fofana e Ngonge per Doku e Openda. Gli azzurri sono in pieno controllo della situazione ma al 38' si fanno male da soli allorché Pellegrini entra durissimo su Theate: l'arbitro Eskas inizialmente estrae il giallo ma, dopo on field review, espelle l'idolo dell'Olimpico. (Sport.quotidiano.net)

Italia-Belgio 2-2. Gli azzurri vanno avanti di 2 gol - poi restano in 10 e resistono nel finale - Un altro gol subito da calcio piazzato. Il bomber dell’Atalanta è lestissimo a ribattere in rete una respinta del portiere belga dopo un’altra azione bellissima fra Di Marco e Cambiaso con la conclusione di quest’ultimo. L’Italia non molla, ha altre occasioni, mentre il Belgio si affida quasi solo alle iniziative di Doku. (Thesocialpost.it)