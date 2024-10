Inter e Kropron ancora insieme. Antonello: «Felici di poter continuare» (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Inter ha ufficializzato il rinnovo della partnership tra il Club nerazzurro e Kopron, azienda leader nel settore della logistica industriale. Alessandro Antonello, CEO Corporate del club nerazzurro ha espresso tutta la sua soddisfazione a riguardo. LAVORO insieme – Alessandro Antonello ribadisce la fiducia e il grande lavoro svolto da Kopron per l’Inter: «È con piacere che annunciamo il proseguimento della partnership con Kopron, azienda di grande tradizione e che è al fianco dell’Inter da diverse stagioni. Il rinnovo di questa collaborazione testimonia il successo del lavoro svolto insieme in questi anni, sempre all’insegna dell’innovazione, valore che contraddistingue entrambe le nostre aziende. Inter-news.it - Inter e Kropron ancora insieme. Antonello: «Felici di poter continuare» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’ha ufficializzato il rinnovo della partnership tra il Club nerazzurro e Kopron, azienda leader nel settore della logistica industriale. Alessandro, CEO Corporate del club nerazzurro ha espresso tutta la sua soddisfazione a riguardo. LAVORO– Alessandroribadisce la fiducia e il grande lavoro svolto da Kopron per l’: «È con piacere che annunciamo il proseguimento della partnership con Kopron, azienda di grande tradizione e che è al fianco dell’da diverse stagioni. Il rinnovo di questa collaborazione testimonia il successo del lavoro svoltoin questi anni, sempre all’insegna dell’innovazione, valore che contraddistingue entrambe le nostre aziende.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

UFFICIALE – Inter, rinnovata partnership con Kopron per la stagione 2024-2025 - Kopron continuerà a essere Official Supplier dell'Inter anche per la stagione 2024/25, rafforzando la partnership ... (fcinter1908.it)

Inter, il 28 ottobre l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2024 - Gli azionisti del club nerazzurro chiamati ad approvare i conti del bilancio al 30 giugno 2024, chiuso con un rosso di 36 milioni. (calcioefinanza.it)

La guerra civile della Premier League si combatte in tribunale - Il Manchester City, che rischia la retrocessione per aver violato il fair play finanziario, incassa una vittoria sul caso sponsorizzazioni: le norme che le ... (repubblica.it)