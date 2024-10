Puntomagazine.it - Incidente mortale alla stazione RFI di Acerra: uomo investito da un treno

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Unè statoda unin transito mentre tentava di attraversare i binari per raggiungere la banchina opposta, in un tragicoche ha scosso la comunità locale., Napoli – Questa mattina, poco dopo le 8, un gravesi è verificatoRFI di, dove unè statoe ucciso da unin transito. La vittima, le cui generalità sono ancora da accertare, avrebbe tentato di attraversare i binari per raggiungere la banchina sul lato opposto della. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’non si sarebbe accorto dell’arrivo del, partito da Napoli e diretto a Piedimonte. Questotransita sulla tratta RFI senza effettuare fermatedi, rendendo ancora più critica la situazione. Le autorità competenti sono attualmente al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.