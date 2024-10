Il principe Harry e Meghan Markle sono davvero in crisi? Le ultime indiscrezioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo l'ultima apparizione di Meghan, si sono riaccese le solite voci di una crisi fra i duchi di Sussex che, secondo alcune fonti, sarebbero sull'orlo del divorzio. Qual è la verità? Ecco cosa ci raccontano alcuni nuovi indizi Vanityfair.it - Il principe Harry e Meghan Markle sono davvero in crisi? Le ultime indiscrezioni Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo l'ultima apparizione di, siriaccese le solite voci di unafra i duchi di Sussex che, secondo alcune fonti, sarebbero sull'orlo del divorzio. Qual è la verità? Ecco cosa ci raccontano alcuni nuovi indizi

Harry e Meghan sono in crisi? La frase del principe sembra non lasciare dubbi - Il lungo periodo di lontananza e la voglia di oscurarsi a vicenda alimenterebbe le voci sul loro conto. C’è una frase del principe, però, che sembra allontanare ogni dubbio in merito ad una loro presunta crisi coniugale. La cerimonia fu celebrata nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. (Tvzap.it)

Meghan Markle e Harry si sono lasciati? L’indizio che insinua la crisi (c’entra Lady Diana) - Ciò che ha alimentato i rumors su una possibile crisi tra Meghan e Harry è stata proprio l’assenza del duca di Sussex, che, secondo alcune fonti, si trovava in Africa per una serie di impegni legati alla sua attività filantropica. L’abito, con una scollatura profonda e un taglio provocante, è stato immediatamente paragonato a quello indossato dalla principessa Diana nel 1994, il cosiddetto ... (Donnapop.it)

Gli attori di Suits si riuniscono in un podcast dedicato alla serie - ma di Meghan Markle non c’è traccia. I rapporti si sono deteriorati? - Adams (Mike Ross nella serie) che, ad esempio, ha elencato i suoi attori preferiti sul set della serie. Gli attori della serie, infatti, si sono riuniti al tavolo di Sidebar, un podcast dedicato a Suits. Nemmeno da Patrick J. Rapporti cordiali, gentili e amichevoli, che, però, sembrano essersi ribaltati. (Ilfattoquotidiano.it)