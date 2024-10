Il nuovo anno di Milano Ristorazione: eventi, ristrutturazioni e meno carne nel menù (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è aperto l’anno della refezione scolastica 2024/2025 gestito da Milano Ristorazione, con tantissime novità, progetti e iniziative. Già il 4 settembre l'anno è partito per i nidi e le scuole d'infanzia, seguiti il 12 e in modo graduale da scuole primarie e secondarie di primo grado. Anche Milanotoday.it - Il nuovo anno di Milano Ristorazione: eventi, ristrutturazioni e meno carne nel menù Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è aperto l’della refezione scolastica 2024/2025 gestito da, con tantissime novità, progetti e iniziative. Già il 4 settembre l'è partito per i nidi e le scuole d'infanzia, seguiti il 12 e in modo graduale da scuole primarie e secondarie di primo grado. Anche

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il nuovo anno di Milano Ristorazione: eventi, ristrutturazioni e meno carne nel menù - Si è aperto l’anno della refezione scolastica 2024/2025 gestito da Milano Ristorazione, con tantissime novità, progetti e iniziative. Già il 4 settembre l'anno è partito per i nidi e le scuole d'infan ... (milanotoday.it)

Sul palco del Teatro Marenco si rappresenta l’amore a passi di danza. - La danza è al centro della serata che si svolgerà sabato 12 ottobre al Teatro Marenco di Novi Ligure. In scena, alle 20, la Compagnia Lost Movement di Milano, con due performance: After All con Arian ... (giornale7.it)

Roadhouse si rafforza a Mantova con due nuovi locali - I nuovi ristoranti di Roadhouse (Ric Chicken House e Billy Tacos) aperti a Mantova si affiancano allo storico Roadhouse Restaurant ... (gdoweek.it)