Il mondo di Banksy in mostra a Napoli

The World of Banksy - alla Mostra d’Oltremare immersione nel mondo dell’artista e writer britannico - Dopo il grande successo in città come Barcellona, Milano, Parigi e Dubai, The World of Banksy – The Immersive Experience arriva a Napoli dall’11 ottobre al 4 maggio 2025, presso l’Arena Flegrea indoor, alla Mostra d’Oltremare. happyticket. com. it e www. 00 (ultimo ingresso ore 18:00) Aperture straordinarie6 gennaio, 21 aprile e 22 aprile 2025 Chiusure straordinarie23, 24, 25, 30, 31 dicembre ... (Ildenaro.it)

