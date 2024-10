Davidemaggio.it - “Il marito di Maria Grazia Cucinotta ha dato i soldi a Gisella Cardia”. La rivelazione a La Volta Buona

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Non facciamo nomi di persone che non ci sono“. Caterina Balivo e l’inviato Domenico Marocchi vengono spiazzati in diretta a Ladalladi Luigi Avella, ex seguace di, a proposito di uno dei sostenitori economici della Veggente di Trevignano: Volete sapere chi ha? Ildidice l’uomo per poi essere interrotto. Le parole di Luigi, che avrebbe donato 123 mila euro alla donna per poi denunciarla, non erano finalizzate a vuotare il sacco o a sconvolgere bensì a far capire che “tutti ci credevamo”. Abbiamo chiesto una replica, ama non abbiamo ricevuto risposta.