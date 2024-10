Grande Fratello, perché stasera non va in onda e quando sarà la prossima puntata (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Grande Fratello questa sera non va in onda. Per qualche settimana, almeno, il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini non avrà il doppio appuntamento settimanale con il quale ha iniziato questa edizione. Oggi, giovedì 10 ottobre, quindi il Grande Fratello non va in onda. E non andrà in onda neppure i prossimi giovedì sera. Al suo posto, perlomeno oggi, Mediaset ha deciso di trasmettere la soap opera turca ‘Endless Love’. Il motivo riguarda la controprogrammazione: la Rai trasmetterà la nuova stagione di ‘Don Matteo’, sicuro successo di ascolti. Far scontrare il Grande Fratello, che comunque sta mostrando qualche timido segnale di ripresa dal punto di vista dello share, con una delle fiction italiane più amate dal pubblico rischierebbe di diventare un autogol difficile da digerire. Quotidiano.net - Grande Fratello, perché stasera non va in onda e quando sarà la prossima puntata Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilquesta sera non va in. Per qualche settimana, almeno, il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini non avrà il doppio appuntamento settimanale con il quale ha iniziato questa edizione. Oggi, giovedì 10 ottobre, quindi ilnon va in. E non andrà inneppure i prossimi giovedì sera. Al suo posto, perlomeno oggi, Mediaset ha deciso di trasmettere la soap opera turca ‘Endless Love’. Il motivo riguarda la controprogrammazione: la Rai trasmetterà la nuova stagione di ‘Don Matteo’, sicuro successo di ascolti. Far scontrare il, che comunque sta mostrando qualche timido segnale di ripresa dal punto di vista dello share, con una delle fiction italiane più amate dal pubblico rischierebbe di diventare un autogol difficile da digerire.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stasera il Grande Fratello non va in onda - Luca Calvani spiega : "Vuol dire che non andiamo bene" - Infatti, oltre all'appuntamento del lunedì, non …. Ecco perché Mediaset ha deciso di sospendere la puntata del giovedì Il programma condotto da Alfonso Signorini, questa settimana, non avrà la consueta doppia messa in onda. Tuttavia, la decisione sembra essere legata alla volontà dell'azienda di Cologno Monzese di evitare la competizione con la partita della Nazionale trasmessa su Rai 1, e con ... (Movieplayer.it)

Filippo Bisciglia - torna virale un video di quando “spezzava cuori” al Grande Fratello - Al termine del suo percorso nel programma, scelse il corteggiatore Francesco Pozzessere nel dicembre di quell’anno. Quando Filippo Bisciglia spezzava cuori al Grande fratello. Quel tradimento in diretta nazionale, fece guadagnare alla bella Flora, attuale moglie di Enrico Brignano e madre dei loro due bambini, un’esperienza sul trono di Uomini e Donne nel 2008. (Isaechia.it)

Perché Grande Fratello non va in onda questa sera - cosa c'è al suo posto e quando torna con la prossima puntata - Il Grande Fratello non va in onda questa sera, giovedì 10 ottobre 2024, ecco perché, che cosa c'è al suo posto su Canale 5 e quando ci sarà la prossima puntata. Su Mediaset c'è un cambio programmazione che, a quanto pare, durerà per diverso tempo, non si tratta di un'eccezione. Il televoto in corso, . (Ilgiornaleditalia.it)