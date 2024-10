Esagitato al pronto soccorso dell'ospedale di Rivoli: picchiati tutti coloro che ha trovato sulla sua strada (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella notte di martedì 8 ottobre 2024 un 33enne italiano di Rivoli ha aggredito il personale dell'ospedale cittadino, dove era arrivato a bordo di un'ambulanza in quanto trovato in casa in stato di alterazione psicofisica. L'uomo ha aggredito tutte le persone che gli sono capitavate a tiro Torinotoday.it - Esagitato al pronto soccorso dell'ospedale di Rivoli: picchiati tutti coloro che ha trovato sulla sua strada Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella notte di martedì 8 ottobre 2024 un 33enne italiano diha aggredito il personalecittadino, dove era arrivato a bordo di un'ambulanza in quantoin casa in stato di alterazione psicofisica. L'uomo ha aggredito tutte le persone che gli sono capitavate a tiro

