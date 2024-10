Endless Love, replica puntata 10 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – giovedì 10 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). Nella puntata odierna Zeynep e Hakan si recano a casa di lei per annunciare il loro matrimonio, ma Kemal si oppone al matrimonio perché crede che stiano fingendo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 244 in replica streaming. Superguidatv.it - Endless Love, replica puntata 10 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – giovedì 10– con la soap turca(Kara Sevda). Nellaodierna Zeynep e Hakan si recano a casa di lei per annunciare il loro matrimonio, ma Kemal si oppone al matrimonio perché crede che stiano fingendo. Ecco ilper rivedere l’episodio 244 in

Endless Love - anticipazioni 11 ottobre : Deniz chiama Emir "papà" - Nihan pronta a rivelare la verità a Kemal - Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. Quest'ultima, adesso, si trova nuovamente al centro delle manipolazioni di …. Anticipazioni di Endless Love: La paternità di Deniz sta per essere rivelata Nihan ha rifiutato la proposta di suo marito che le voleva imporre di partire per Los Angeles con Vildan, madre della ragazza. (Movieplayer.it)

Endless Love Anticipazioni 11 ottobre 2024 : Nihan rivela a Kemal che Deniz è figlia sua! - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda l'11 ottobre 2024 su Canale 5: Nihan è pronta dire a Kemal tutta la verità su Deniz!. (Comingsoon.it)

Endless Love spoiler - Sezin ha un incidente d’auto : morirà? - Così i due discuteranno animatamente e dopo la lite furiosa Nihan avrà un terribile incidente d’auto, giunta in ospedale le sue condizioni appariranno subito gravissime, nonostante sarà rianimata non si potrà scegliere la prognosi. Così Kemal, felice per aver scoperto di essere padre, si troverà a dover affrontare il terrore di perdere Sezin, una cosa che potrebbe distruggerlo. (Velvetmag.it)