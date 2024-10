Elisabetta Gregoraci, è ritorno di fiamma con Flavio Briatore? Parla lei e racconta la verità (Di giovedì 10 ottobre 2024) Elisabetta Gregoraci ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, ha ufficialmente confermato la fine della sua relazione con Giulio Fratini. Dopo giorni di indiscrezioni, la conduttrice ha scelto di rompere il silenzio, svelando di essere stata lei a porre fine alla storia d’amore: Sono stata io a fare questa scelta. La notizia ha sorpreso i presenti in studio, soprattutto perché la Gregoraci ha anche accennato al suo rapporto con Flavio Briatore, l’ex marito, sollevando interrogativi su un possibile ritorno di fiamma. Nel corso dell’intervista, Caterina Balivo ha punzecchiato la showgirl sul suo legame con Briatore: Tutti Parlano di un ritorno di fiamma La Gregoraci ha risposto al gossip con un sorriso, spiegando: Tutti ci dicono che siamo belli insieme, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai separati davvero. Isaechia.it - Elisabetta Gregoraci, è ritorno di fiamma con Flavio Briatore? Parla lei e racconta la verità Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, ha ufficialmente confermato la fine della sua relazione con Giulio Fratini. Dopo giorni di indiscrezioni, la conduttrice ha scelto di rompere il silenzio, svelando di essere stata lei a porre fine alla storia d’amore: Sono stata io a fare questa scelta. La notizia ha sorpreso i presenti in studio, soprattutto perché laha anche accennato al suo rapporto con, l’ex marito, sollevando interrogativi su un possibiledi. Nel corso dell’intervista, Caterina Balivo ha punzecchiato la showgirl sul suo legame con: Tuttino di undiLaha risposto al gossip con un sorriso, spiegando: Tutti ci dicono che siamo belli insieme, non accettano che ci siamo lasciati. Ma noi non ci siamo mai separati davvero.

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio : da Frattini a Briatore. Le rivelazioni della conduttrice - La Gregoraci poche settimane fa è stata ricoverata in ospedale ed ha rivelato: «Stavo benissimo fino al giorno prima. Durante l’intervista ho iniziato a tremare e lì mi sono preoccupata […] Tornata a casa mia sorella mi ha portato a fare le analisi e una volta in clinica mi hanno ricoverata subito. La nota conduttrice di “Questioni di stile” per la prima volta ha rotto il silenzio sulla fine ... (361magazine.com)

Elisabetta Gregoraci a La volta buona : “Ho rischiato un rene”. Lo sforzo per il figlio Nathan - «Mi hanno dato la tachipirina e sono stata meglio» ha rivelato. Su Raidue debutta un programma dedicato proprio alla coppia: Casa Briatoraci, che qualcuno ha paragonato a Casa Vianello, anche se c’è sempre chi chiede di non fare paragoni con i due miti comici della televisione italiana. In studio la showgirl e conduttrice è apparsa in splendida forma, con un abito asimmetrico color burgundy ... (Dilei.it)

Elisabetta Gregoraci conferma la rottura con Giulio Fratini : «Io e Briatore non ci siamo mai separati» - Ma cosa c’è di vero? In realtà, la conduttrice calabrese non è scesa nei dettagli e non ha confermato se – effettivamente – lei e il giovane imprenditore si siano lasciati oppure no, però, nello studio de La Volta Buona, ha fatto un’interessante considerazione su Briatore, padre di suo figlio Nathan Falco. (Donnapop.it)