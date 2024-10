'Diverse vittime in Florida a causa dell'uragano Milton' (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Diverse" persone sono morte ieri in Florida a causa dell'uragano Milton: lo riporta la Nbc senza fornire il numero delle vittime. Lo sceriffo della contea di St. Lucie, Keith Pearson, ha confermato che ci sono state "Diverse vittime" nella contea, come ha riferito l'emittente Wptv, affiliata della Nbc. Pearson ha detto che le vittime si trovavano nello Spanish Lakes Country Club, una comunità per anziani vicino a Fort Pierce, sulla costa orientale dello Stato. Quotidiano.net - 'Diverse vittime in Florida a causa dell'uragano Milton' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) "" persone sono morte ieri in: lo riporta la Nbc senza fornire il numero. Lo sceriffoa contea di St. Lucie, Keith Pearson, ha confermato che ci sono state "" nella contea, come ha riferito l'emittente Wptv, affiliataa Nbc. Pearson ha detto che lesi trovavano nello Spanish Lakes Country Club, una comunità per anziani vicino a Fort Pierce, sulla costa orientaleo Stato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’uragano Milton tocca terra in Florida : pioggia - raffiche di vento e tornado multipli. Vittime - devastazioni e blackout (video) - Taylor Swift dona 5 mln di dollari E mentre infuria la devastazione, arriva la notizia della donazione di Taylor Swift: cinque milioni di dollari per aiutare le persone colpite dagli uragani Helene e Milton. 9 milioni di persone, difficile dire però in quanti effettivamente abbaino già lasciato o siano sul punto di abbandonare le proprie abitazioni: e col passare delle ore la situazione si fa ... (Secoloditalia.it)

Uragano Milton in Florida : blackout - tornado multipli e vittime - In 2,2 milioni senza luce, generati 19 tornado sul territorio. Ora l'uragano è classificato in categoria 1 Blackout per oltre 2,2 milioni di utenze in Florida con il passaggio dell'Uragano Milton, che ha provocato danni e "diverse vittime" negli Usa. L'uragano, con venti a oltre 140 chilometri orari, è ora classificato in categoria 1, riportano […]. (Sbircialanotizia.it)

L’uragano Milton è in Florida : case distrutte - venti a 200 km/h e tornado multipli. Due milioni senza elettricità . “Ci sono vittime” - L'articolo L’uragano Milton è in Florida: case distrutte, venti a 200 km/h e tornado multipli. Due milioni senza elettricità . “Ci sono vittime” proviene da Il Fatto Quotidiano. (Ilfattoquotidiano.it)