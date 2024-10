Velvetmag.it - Dengue, disinfestazione a Sesto Fiorentino

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’emergenzaha spinto le autorità a intensificare le misure di prevenzione contro la diffusione del virus. Il quale si trasmette principalmente attraverso le zanzare Aedes. Tre casi sono emersi di recente. Due dei quali giungono da altre regioni e uno è invece di origine locale. Un fatto che che ha aumentato l’allarme tra i residenti e ha spinto all’avvio di una campagna dimirata. Il virus dellaLaè una malattia virale trasmessa dalle punture di zanzare infette, in particolare le zanzare del genere Aedes, che si nutrono durante il giorno. Il virus provoca febbre alta, dolori articolari e muscolari, mal di testa. In alcuni casi, complicazioni emorragiche gravi. Non esiste un trattamento specifico, e la prevenzione si basa soprattutto sul controllo dei vettori.