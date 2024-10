Coppa Italia, ufficiale la data di Roma-Sampdoria: il calendario degli ottavi di finale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il cammino in Coppa Italia della Sampdoria prosegue dopo il successo nel derby contro il Genoa, nelle ore scorse la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari degli ottavi di finale della competizione. Quando si gioca Roma-Sampdoria di Coppa Italia Roma-Sampdoria si giocherà mercoledì 18 Europa.today.it - Coppa Italia, ufficiale la data di Roma-Sampdoria: il calendario degli ottavi di finale Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il cammino indellaprosegue dopo il successo nel derby contro il Genoa, nelle ore scorse la Lega Serie A ha ufficializzato date e orarididella competizione. Quando si giocadisi giocherà mercoledì 18

Coppa Italia 2024/25 - giudice sportivo : 20.000 euro di multa a Napoli e Palermo - 10.000 per Genoa-Sampdoria - Per il resto quattro giocatori squalificati, si tratta di Badelj (Genoa), Maggiore (Salernitana), Romagnoli (Sampdoria) e Vasic (Palermo). Multa di 20mila euro a testa per Napoli e Palermo, punite per il comportamento delle rispettive tifoserie nella gara di ieri al Maradona con lanci petardi e fumogeni “nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di gioco, tanto ... (Sportface.it)

Sampdoria - GIOIA derby : ELIMINATO il Genoa in Coppa Italia - ora Sottil PUNTA alla PROMOZIONE - Un successo che ha permesso ai blucerchiati di strappare il passa per […]. Il punto sugli obiettivi stagionali in casa Sampdoria dopo la vittoria nel derby contro il Genoa agli ottavi di finale di Coppa Italia L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport celebra la vittoria ottenuta dalla Sampdoria contro il Genoa nel derby della lanterna. (Calcionews24.com)