Conte non si ferma | doppia seduta e test con la Juve Stabia

Antonio Conte sfrutta la sosta per mettere sotto pressione il Napoli con doppie sedute e un allenamento congiunto con la Juve Stabia. La pausa del campionato è il momento perfetto per Antonio Conte per far lavorare duramente i suoi ragazzi. Mentre 12 giocatori del Napoli sono impegnati con le rispettive nazionali, chi è rimasto a Castel Volturno non si risparmia. Conte ha imposto doppie sedute e oggi ci sarà un test importante contro la Juve Stabia. Il gruppo di giocatori a disposizione è comunque di livello, con nomi come Neres, Politano, e Lukaku. Presenti anche Folorunsho, Caprile, Spinazzola, Mazzocchi, e Simeone. Anche Juan Jesus è sul campo. Conte vuole mantenere tutti concentrati e al massimo della forma. test con la Juve Stabia Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha organizzato un allenamento congiunto con la Juve Stabia a Castel Volturno.

