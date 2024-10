Concord sta ricevendo degli aggiornamenti su Steam, è in arrivo il rilancio free-to-play? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Concord sta ricevendo in questi giorni degli aggiornamenti in background su Steam, suggerendo di conseguenza che Firewalk Studios sia al lavoro sul rilancio del gioco, adottando probabilmente una formula free-to-play per rendere il titolo più appetibile per il pubblico. Come segnalato prontamente da SteamDB, nonostante la recente chiusura da parte di Sony, l’hero shooter targato playStation sta ricevendo tutta una serie di aggiornamenti in queste ultime settimane, dando forza alle ipotesi della community che vogliono il colosso giapponese intenzionato ad effettuare un secondo lancio del titolo. Addentrandoci nello specifico della questione, dalla giornata del 6 ottobre il gioco ha visto 20 aggiornamenti su Steam da vari utenti come “pmtest”, “sonyqaeshipping” e “sonyqae”. Game-experience.it - Concord sta ricevendo degli aggiornamenti su Steam, è in arrivo il rilancio free-to-play? Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)stain questi giorniin background su, suggerendo di conseguenza che Firewalk Studios sia al lavoro suldel gioco, adottando probabilmente una formula-to-per rendere il titolo più appetibile per il pubblico. Come segnalato prontamente daDB, nonostante la recente chiusura da parte di Sony, l’hero shooter targatoStation statutta una serie diin queste ultime settimane, dando forza alle ipotesi della community che vogliono il colosso giapponese intenzionato ad effettuare un secondo lancio del titolo. Addentrandoci nello specifico della questione, dalla giornata del 6 ottobre il gioco ha visto 20suda vari utenti come “pmtest”, “sonyqaeshipping” e “sonyqae”.

