Claudio Ranieri: «Juve, bravo Motta a trasmettere le proprie idee. Fa strano vedere la difficoltà di Douglas Luiz. Vlahovic non è Batistuta. Ho chiesto scusa a due giocatori del Napoli…» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le parole di Claudio Ranieri, ex allenatore, sull’inizio di stagione della Juventus di Thiago Motta in Serie A. Tutti i dettagli Da quest’anno Claudio Ranieri è fermo, anche se non esclude del tutto un ritorno al mestiere che ama. E da allenatore attento a quel che succede, ecco le sue parole a La Gazzetta dello Calcionews24.com - Claudio Ranieri: «Juve, bravo Motta a trasmettere le proprie idee. Fa strano vedere la difficoltà di Douglas Luiz. Vlahovic non è Batistuta. Ho chiesto scusa a due giocatori del Napoli…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le parole di, ex allenatore, sull’inizio di stagione dellantus di Thiagoin Serie A. Tutti i dettagli Da quest’annoè fermo, anche se non esclude del tutto un ritorno al mestiere che ama. E da allenatore attento a quel che succede, ecco le sue parole a La Gazzetta dello

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Claudio Ranieri ct della Nazionale? "In vacanza - non in pensione". Acque agitate intorno a Spalletti - Mi sta piacendo molto il Toro di Vanoli, squadra verticale come poche, e aspetto il Napoli, perché Conte se non arriva primo arriva secondo, specie se non deve fare le coppe". Si vede che sono tre o quattro anni che hanno un progetto su cui lavorano, ed è un bel vedere. "In queste tre giornate però non abbiamo visto molto di vero - conclude l'uomo che nel 2016 portò il "piccolo" ... (Liberoquotidiano.it)