Clamoroso a Shanghai Alcaraz esce ai quarti contro il ceco Machac

Carlos Alcaraz ha subito una clamorosa sconfitta ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, interrompendo la sua striscia di 12 vittorie consecutive. A superarlo è stato il ceco Tomas Machac, che ha saputo sfruttare al meglio la stanchezza accumulata da Alcaraz in una stagione lunga e logorante.

Clamoroso a Shanghai : Alcaraz eliminato - Machac in semifinale contro Sinner - Sinner-Alcaraz all'Atp Shanghai 2024 non ci sarà . Oggi, giovedì 10 ottobre, lo spagnolo, numero 2 del ranking Atp, è stato eliminato nei quarti di finale del "1000" cinese da Tomas Machac, numero 33 del ranking Atp. Ciclone Sinner, Medvedev sconfitto: semifinale al Masters 1000 di Shanghai... (Today.it)

Clamoroso a Shanghai : Machac elimina Alcaraz e affronterà Sinner in semifinale - Spalle al muro, lo spagnolo ha reagito piazzando il contro break e vincendo tre giochi consecutivi per andare avanti 4-3, tuttavia Machac è rimasto lucido tenendo botta e strappando la battuta ad Alcaraz nell’undicesimo game per poi chiudere i conti sul 7-5 tenendo l’ultimo turno di servizio a zero. (Oasport.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 - niente Sinner-Alcaraz in semifinale : Machac elimina lo spagnolo e sfida Jannik - Nel secondo parziale continua il momento magico di Machac, che continua a far male col dritto. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – Inizio di partita in cui Machac sembra un po’ contratto, forse intimorito dall’avversario e dall’importanza della partita. Proprio in quel torneo il ceco aveva battuto un altro top 10, Andrey Rublev, allora numero 6. (Sportface.it)