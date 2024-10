Anteprima24.it - Cestistica, al via il campionato di Serie C Femminile: Catillo in trasferta contro la Young Juve Caserta

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlregionale diè alle porte e finalmente le nostre giovani cinghialesse potranno mettersi in mostra in questa avvincente stagione, che si prospetta molto lunga e complicata. Le squadre partecipanti saranno 14 e si sfideranno in gare di andata e ritorno. Al termine della regular season, soltanto le ultime due classificate termineranno il, mentre le prime quattro saranno ammesse al secondo turno play-off e le squadre classificate dal quinto al dodicesimo posto si sfideranno in un primo turno, al meglio delle tre gare. Anche il secondo turno sarà composto da quattro spareggi al meglio delle tre gare, le cui vincenti si sfideranno nelle finali play-off, per aggiudicarsi le due promozioni aldi2025/26.