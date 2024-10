«C'è un problema di fondo che è un problema culturale e di insegnamento» ha detto la Capogruppo Azione Commissione Affari Sociali Camera (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – «Per colmare il gap di genere bisogna continuare e insistere. Questo fenomeno nel nostro paese sta assumendo tratti strutturali e necessita di interventi multidimensionali e che siano parte di una strategia di insieme correlata, verificabile, concreta e che abbia una continuità. E’ quello che abbiamo fatto al governo attuando la certificAzione di parità di genere, ma per essere efficace questo piano deve essere portato avanti in modo insistente, con un’alleanza che coinvolga non solo il pubblico ma anche il mondo del privato». Leggi anche › Elena Bonetti: «Una legge per l’indipendenza economica delle donne» Lo ha dichiarato Elena Bonetti, Capogruppo Azione Commissione Affari Sociali Camera, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. Iodonna.it - «C'è un problema di fondo che è un problema culturale e di insegnamento» ha detto la Capogruppo Azione Commissione Affari Sociali Camera Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – «Per colmare il gap di genere bisogna continuare e insistere. Questo fenomeno nel nostro paese sta assumendo tratti strutturali e necessita di interventi multidimensionali e che siano parte di una strategia di insieme correlata, verificabile, concreta e che abbia una continuità. E’ quello che abbiamo fatto al governo attuando la certificdi parità di genere, ma per essere efficace questo piano deve essere portato avanti in modo insistente, con un’alleanza che coinvolga non solo il pubblico ma anche il mondo del privato». Leggi anche › Elena Bonetti: «Una legge per l’indipendenza economica delle donne» Lo ha dichiarato Elena Bonetti,, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allagamenti a Mondello e Pallavicino : "Con il depuratore di fondo Verde risolveremo un problema storico" - Una convenzione per l’intervento di adeguamento dell’impianto di depurazione di fondo Verde Giardini è stata firmata tra la struttura del commissario per la depurazione, la struttura del commissario per il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ed il Comune di Palermo. . A siglare l’accordo. (Palermotoday.it)

Calciomercato Milan - Geoffrey Moncada prova l’affondo per Samuele Ricci : ma c’è un problema! - Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada ha messo nel mirino il talento del Torino Samuele Ricci: ma c’è un problema da non sottovalutare! Il Milan farà un tentativo per Samuele Ricci in estate. Il mediano del Toro è stato protagonista di un grande inizio di stagione e ha ricevuto anche la chiamata del ct dell’Italia. (Dailymilan.it)

"Il mio problema non è se Salvini va o non va in galera" : Open Arms - l'affondo di Ilaria Salis - E ancora: "Invece di dedicare fondi pubblici per il diritto all'abitare o indagare sugli enti pubblici che gestiscono l'edilizia popolare cercano il nemico per mascherare il problema". L'attivista, che è stata detenuta per oltre un anno in Ungheria, ha commentato poi la norma contro le occupazioni abusive voluta dal governo. (Liberoquotidiano.it)