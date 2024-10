Calciomercato.it - C’è la frattura: esami Koopmeiners, ecco l’esito UFFICIALE

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)era uscito per infortunio all’intervallo della gara contro il Cagliari. Stamane l’olandese si è sottoposto astrumentali La Juventus ha appena ufficializzatodeglia cui si è sottoposto Teun, uscito per infortunio al primo tempo della gara casalinga col Cagliari di domenica scorsa terminata col punteggio di 1-1. Per Thiago Motta e i tifosi bianconeri non ci sono buone notizie. Teun(LaPresse) – calciomercato.itCome riporta il comunicato del club di Exor, glidel centrocampista olandese “hanno evidenziato la presenza dilievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sarà valutata in base alla sintomatologia”.salterà sicuramente la sfida con la Lazio che arriverà subito dopo la sosta per le Nazionali.