Castorri | Una squalifica incomprensibile

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sulla vicenda Curto, è intervenuto l’assessore allo sport del Comune di Cesena, Christian, anche tifoso bianconero. Assessore, cosa ne pensa? ". Nel dispositivo col quale si stabilisce la decisione di tenere il nostro difensore lontano dal campo per cinque turni, viene fatto riferimento esclusivamente al paragone con Jackie Chan. Dunque non ci siamo persi nulla. E proprio per questo credo che la decisione sia spropositata. Il riferimento al noto attore a mio avviso poteva, invece, essere letto come una frase distensiva per strappare un sorriso in un momento di tensione del match". Niente razzismo, dunque? "Quello del razzismo è un tema importantissimo, purtroppo sempre attuale e drammatico. Serve che tutti, ognuno nel suo ambito, lavorino con forza per sradicarlo dalla società, senza cadere in situazioni controproducenti".