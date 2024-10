Camera: bagarre su corso universitario di ‘teorie di genere e queer’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) bagarre in Aula alla Camera sul corso di ‘teorie di genere e queer’ previsto dall’università di Sassari, con espulsione del deputato M5S Antonio Iaria Ad accendere la polemica l’intervento della deputata Verde Francesca Ghirra, che ha chiesto un’informativa della ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, stigmatizzando un intervento su Facebook del deputato della Lega, Rossano Sasso, Imolaoggi.it - Camera: bagarre su corso universitario di ‘teorie di genere e queer’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)in Aula allasuldidiprevisto dall’università di Sassari, con espulsione del deputato M5S Antonio Iaria Ad accendere la polemica l’intervento della deputata Verde Francesca Ghirra, che ha chiesto un’informativa della ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, stigmatizzando un intervento su Facebook del deputato della Lega, Rossano Sasso,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carceri : dem Lacarra rifiuta firma Matone (Lega) su odg per minori - è bagarre alla Camera - (Adnkronos) - Momenti di tensione, questa mattina, alla Camera, sul dl carceri. '', ammonisce tra gli applausi dell'opposizione, che aggiunge: ''Nell'ordinamento democratico non si fanno le norme razziali nei confronti dei rom o di chiunque altro, si fanno delle norme che sono di portata generale! Quello che ha detto Matone non fotografa la realtà, noi nelle carceri ci andiamo!". (Liberoquotidiano.it)

Il M5S chiede modifiche al regolamento della Camera : “Sanzioni più pesanti per i violenti”. Poi è di nuovo bagarre sull’aggressione a Donno - Data questa truffa dei deputati entrano in giunta per testimoniare una protesta contro questa ingiustizia. Vittoria Baldino: “Quando abbiamo protestato per le sanzioni effimere ci avere detto che bisognava cambiare il regolamento, noi siamo qui a dire questo. . A questo punto sono intervenuti altri deputati del M5S, a partire all’on. (Ilfattoquotidiano.it)