Velvetmag.it - Caldo africano a ottobre: cause e impatti dell’anomalia meteorologica in Italia

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Negli ultimi giorni di2024, l’sta vivendo un fenomeno meteorologico insolito: una massiccia ondata di. Le temperature per il mese di, che normalmente si abbassano durante il periodo autunnale, hanno raggiunto livelli decisamente estivi, superando in alcune zone i 30°C, con una nuova ondata di. Questo evento ha scatenato dibattiti su cambiamenti climatici e le conseguenze sul territorio., foto Ansa – VelvetMagdell’ondata diLe alte temperature registrate in questo periodo dell’anno sono attribuite all’arrivo di un anticiclone subtropicale, un fenomeno che trasporta masse d’aria calda dal Sahara fino al Mediterraneo. Questo tipo di anticiclone è noto per essere particolarmente intenso e duraturo, influenzando gran parte dell’Europa meridionale, inclusa l’