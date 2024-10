Buffon, la dedica romantica a Ilaria D’Amico: la reazione di Alena Seredova (Di giovedì 10 ottobre 2024) La dedica di Gigi Buffon alla moglie Ilaria D’Amico, pronunciata durante il loro matrimonio, ha suscitato qualche polemica tra i presenti. Sebbene le parole siano state percepite come molto romantiche, “Ilaria, grazie a te ho scoperto cos’è il vero amore. Non pensavo esistesse”, alcuni partecipanti alla cerimonia le hanno considerate inopportune nei confronti dell’ex moglie, Alena Seredova. La frase ha destato reazioni negative, soprattutto perché tra gli invitati erano presenti anche i figli di Buffon, Thomas e Davide Lee, nati dal precedente matrimonio con Seredova. Thesocialpost.it - Buffon, la dedica romantica a Ilaria D’Amico: la reazione di Alena Seredova Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladi Gigialla moglie, pronunciata durante il loro matrimonio, ha suscitato qualche polemica tra i presenti. Sebbene le parole siano state percepite come molto romantiche, “, grazie a te ho scoperto cos’è il vero amore. Non pensavo esistesse”, alcuni partecipanti alla cerimonia le hanno considerate inopportune nei confronti dell’ex moglie,. La frase ha destato reazioni negative, soprattutto perché tra gli invitati erano presenti anche i figli di, Thomas e Davide Lee, nati dal precedente matrimonio con

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Con te ho scoperto l’amore vero” - la dedica di Buffon a Ilaria D’Amico e la reazione di Alena Seredova - Continua a leggere . Dalla rivista arriverebbe la reazione della showgirl ceca. Il settimanale Oggi rivela che alcuni invitati l'hanno giudicata come "irrispettosa" nei confronti dell'ex moglie Alena Seredova. La dedica di Gigi Buffon per Ilaria D'Amico durante il loro matrimonio non sarebbe piaciuta ad alcuni. (Fanpage.it)