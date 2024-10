Brescia, giudice condannato a otto anni di carcere: tangente da 160mila euro per ritoccare la sentenza (Di giovedì 10 ottobre 2024) È stato condannato a otto anni di carcere per corruzione in atti giudiziari il commercialista e giudice tributarista Donato Arcieri. Il professionista non si è astenuto da un procedimento tributario che vedeva imputato un cliente del suo studio e avrebbe accettato una tangente da 160mila euro per risolvere a suo favore un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. Il tribunale di Brescia ha confiscato l’intera somma e altri 160mila euro dovranno essere versati al ministero dell’Economia e delle Finanze a titolo di risarcimento danni. Secondo la pubblica accusa, Arcieri avrebbe “deliberatamente ignorato il proprio ruolo di giudice tributario” e “leso l’immagine di autonomia e indipendenza della magistratura” oltre ad aver “minato la credibilità della giustizia”. Ilgiorno.it - Brescia, giudice condannato a otto anni di carcere: tangente da 160mila euro per ritoccare la sentenza Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) È statodiper corruzione in atti giudiziari il commercialista etributarista Donato Arcieri. Il professionista non si è astenuto da un procedimento tributario che vedeva imputato un cliente del suo studio e avrebbe accettato unadaper risolvere a suo favore un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. Il tribunale diha confiscato l’intera somma e altridovranno essere versati al ministero dell’Economia e delle Finanze a titolo di risarcimento d. Secondo la pubblica accusa, Arcieri avrebbe “deliberatamente ignorato il proprio ruolo ditributario” e “leso l’immagine di autonomia e indipendenza della magistratura” oltre ad aver “minato la credibilità della giustizia”.

