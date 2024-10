Tvplay.it - Boom Juve, Giuntoli a caccia di un vice-Vlahovic: piace la stella della Nazionale

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Ds Cristianosarà allo stadio per osservare da vicino la: potrebbe essere lui ilalla. Nell’ordine di ideentus da tempo c’era l’intenzione di portare in squadra a gennaio unDusan. Il serbo, infatti, è chiamato agli straordinari più degli altri, anche a causa del doppio sto di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è fermo da inizio stagione, a causa di un infortunio subito a giugno con la. Tuttavia è stato operato per la seconda volta a causa di problemi al menisco, quindi il rientro in campo è stato ulteriormente posticipato, per allungarsi dei tempi di recupero.