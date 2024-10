Quotidiano.net - Attacco all’Iran, telefonata Netanyahu-Biden: “Condivisi alcuni dettagli”. Teheran: “Israele trascina la regione nella catastrofe”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Nel colloquio telefonico con il presidente Joe, il premier israeliano Benyaminnon ha presentato un piano completo per la risposta diall'iraniano del primo ottobre, ma i funzionari Usa si sono detti “soddisfatti” alla luce dei. Lo ha riferito la tv americana Abc aggiungendo che – stando a fonti statunitensi – il governo israeliano è aperto alle argomentazioni che gli sono state presentate, in particolare riguardo agli obiettivi da colpire in Iran. Il capo della Casa Bianca “ha affermato il suo ferreo impegno per la sicurezza di, sottolineando al contempo la necessità di ridurre al minimo i danni ai civili in Libano”. epa11650866 Israeli soldeirs stand at the site hit by a projectile fired from south Lebanon, in Kiryat Shmona, northern Israel, 09 October 2024.