Arriva a Napoli la mostra ‘The World of Banksy’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiArriva a Napoli – dopo il successo di città come Barcellona, Milano, Parigi, Praga, Bruxelles, Lisbona, Budapest, Cracovia e Dubai, con oltre 2 milioni di visitatori – la mostra The World of Banksy-The Immersive Experience. Dall’11 ottobre al 4 maggio 2025 la rassegna sarà allestita presso l’Arena Flegrea indoor, alla mostra d’Oltremare. L’enigmatico Banksy, nato a Bristol (una delle poche certezze che si hanno su di lui), è noto per aver sfidato i confini del mercato dell’arte, producendo immagini che continuano ad affascinare il pubblico. The World of Banksy è una mostra che vuole trasformare l’Arena Flegrea indoor, è stato detto oggi nel corso della presentazione, “in uno spazio magico, un viaggio emozionante e stimolante attraverso l’universo del misterioso artista, celebre per la sua presa ironica su temi politici e sociali”. Anteprima24.it - Arriva a Napoli la mostra ‘The World of Banksy’ Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti– dopo il successo di città come Barcellona, Milano, Parigi, Praga, Bruxelles, Lisbona, Budapest, Cracovia e Dubai, con oltre 2 milioni di visitatori – laTheof Banksy-The Immersive Experience. Dall’11 ottobre al 4 maggio 2025 la rassegna sarà allestita presso l’Arena Flegrea indoor, allad’Oltremare. L’enigmatico Banksy, nato a Bristol (una delle poche certezze che si hanno su di lui), è noto per aver sfidato i confini del mercato dell’arte, producendo immagini che continuano ad affascinare il pubblico. Theof Banksy è unache vuole trasformare l’Arena Flegrea indoor, è stato detto oggi nel corso della presentazione, “in uno spazio magico, un viaggio emozionante e stimolante attraverso l’universo del misterioso artista, celebre per la sua presa ironica su temi politici e sociali”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il mondo di Banksy in mostra a Napoli - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli” Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma Sanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureati A Pompei scoperto affresco con la guerra di Troia Vinitaly, Pallini: ‘c’è richiesta vino ... (Webmagazine24.it)

Il mondo di Banksy in mostra a Napoli - Famoso in […]. L'esposizione ha già riscosso successo in città come Barcellona, Milano, Parigi, Praga, Bruxelles, Lisbona, Budapest, Cracovia e Dubai, con oltre 2 milioni di visitatori complessivi. (Adnkronos) – Approda a Napoli la mostra "The World of Banksy – The Immersive Experience", dall'11 ottobre al 4 maggio 2025 presso l'Arena Flegrea indoor della Mostra d'Oltremare. (Periodicodaily.com)

Design shooting Napoli : una mostra alla fondazione Made in Cloister - Le tre immagini più votate, insieme a una selezionata dagli organizzatori, concorreranno per la vittoria finale. Quest’anno, a Napoli, saranno 15 i fotografi chiamati a collaborare con altrettanti studi di progettazione locali, protagonisti della scena architettonica partenopea. Ideal Standard, leader mondiale nella produzione di soluzioni di alta qualità per l’ambiente bagno, con Design ... (Ildenaro.it)