Arezzo capitale della fotografia vintage | appuntamento in piazza Grande

Arezzo capitale della fotografia “vintage” : torna Foto Antiquaria - Info: www. Nata nel 1986 e prima in Italia, FOTO ANTIQUARIA propone due appuntamenti annuali (uno in primavera e uno a fine estate) ed è visitata da migliaia di appassionati in cerca di occasioni uniche. E in occasione di FOTO ANTIQUARIA venerdì 11 e sabato 12 ottobre, Confartigianato Fotografi Arezzo in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour organizza un workshop dal titolo “Don’t ... (Lanazione.it)

