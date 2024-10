Anticipazionitv.it - Amici anticipazioni, registrazione 10 Ottobre 2024: una ragazza lascia la scuola e un prof ritorna

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La puntata di24 del 10, registrata in anticipo e in arrivo sugli schermi il 13, ha regalato al pubblico momenti intensi e grandi emozioni. Tra sfide cruciali, eliminazioni inaspettate e nuovi ingressi, la competizione si fa sempre più agguerrita. Ospiti d’eccezione come Fiorella Mannoia e Kledi sono stati chiamati a giudicare le esibizioni di canto e ballo, portando la loro esperienza e competenza sul palco del talent show. Ma non è tutto: un ospite speciale dal mondo della medicina ha sorpreso gli spettatori presentando una manifestazione di grande interesse. Cosa sarà accaduto nelle sfide tra gli allievi? Scopriamo i dettagli più sorprendenti.