Zonawrestling.net - WWE: Si cambia musica a Stamford, confermato l’addio ai Def Rebel?

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) I Def, per chi non lo sapesse, sono il gruppo interno alla WWE che crea le musiche della compagnia dal 2019, e da allora sono stati inondati di critiche, tanto da diventare un meme sui social media. Una lamentela frequente sulle theme d’ingresso da loro scritte è che spesso iniziano con la catchphrase od un verso caratteristico di un wrestler, per poi passare a una, oggettivamente, generica. Famoso il caso di Seth Rollins, spettatore della Royal Rumble, in difficoltà nel riconoscere le entry music dei suoi colleghi. Non stupisce, quindi, il giubilo tra i fan alla notizia che il contratto dei Defnon sarebbe stato rinnovato.