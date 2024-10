WWE: La battaglia epica tra CM Punk e Drew McIntyre in Hell in a Cell ottiene il suo videoclip (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fan della WWE, preparatevi a rivivere uno dei match più brutali del 2024! Lo scontro tra CM Punk e Drew McIntyre in Hell in a Cell durante WWE Bad Blood 2024 è stato immortalato in un videoclip esclusivo con la canzone “It’s Supposed To Hurt” dei House of Protection. Questa battaglia epica, ricca di azione intensa e narrazione emozionante, ha tenuto il WWE Universe con il fiato sospeso. Ora potete rivivere tutto questo grazie al video cinematografico, pubblicato sul canale YouTube della WWE. Rivivi l’Inferno: CM Punk vs Drew McIntyre nel video di “It’s Supposed to Hurt” Lo stesso Triple H ha promosso l’uscita, rivolgendosi ai social media per ricordare ai fan quanto fosse intenso questo match: “Sono andati all’inferno e sono tornati e ora, non saranno mai più gli stessi. Zonawrestling.net - WWE: La battaglia epica tra CM Punk e Drew McIntyre in Hell in a Cell ottiene il suo videoclip Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fan della WWE, preparatevi a rivivere uno dei match più brutali del 2024! Lo scontro tra CMinin adurante WWE Bad Blood 2024 è stato immortalato in unesclusivo con la canzone “It’s Supposed To Hurt” dei House of Protection. Questa, ricca di azione intensa e narrazione emozionante, ha tenuto il WWE Universe con il fiato sospeso. Ora potete rivivere tutto questo grazie al video cinematografico, pubblicato sul canale YouTube della WWE. Rivivi l’Inferno: CMvsnel video di “It’s Supposed to Hurt” Lo stesso Triple H ha promosso l’uscita, rivolgendosi ai social media per ricordare ai fan quanto fosse intenso questo match: “Sono andati all’inferno e sono tornati e ora, non saranno mai più gli stessi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WWE : Tensione alle stelle durante l’ultimo confronto tra CM Punk e Drew McIntyre Prima di Bad Blood - Punk ha anche rivelato di aver vissuto in un hotel nelle ultime quattro settimane, perché non vuole tornare a casa e far subire alla moglie l’uomo che è diventato. Il faccia a faccia tra Punk e McIntyre Drew McIntyre è stato il primo a parlare, affermando di avere zero rispetto per CM Punk, ma di rispettare AJ Lee. (Zonawrestling.net)

WWE : Drew McIntyre fa una promessa spietata a CM Punk prima di WWE Bad Blood - Ho accettato perché, per una volta, voglio una settimana di riposo, voglio passare del tempo con mia moglie, con i miei gatti. Il General Manager di Raw, Adam Pearce, ha avuto notizie per Drew McIntyre dopo quell’assalto scioccante: gli è stato comunicato che avrebbe affrontato di nuovo CM Punk dentro Hell In A Cell a Bad Blood il 5 ottobre. (Zonawrestling.net)

WWE : Confermato l’Hell in A Cell match tra CM Punk e Drew McIntyre a Bad Blood - Nella puntata di Raw del 2 settembre, CM Punk è salito sul ring e ha festeggiato la sconfitta di Drew McIntyre a Bash In Berlin. La vittoria di Punk a Bash In Berlin ha poi (momentaneamente) pareggiato i conti. Ha detto che voleva andare oltre e che aveva puntato gli occhi sul campione del mondo dei pesi massimi Gunther. (Zonawrestling.net)