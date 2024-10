Wta Wuhan 2024, Paolini: “Atmosfera fantastica, felice di avere tanti fan in Cina” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È bastato poco a Jasmine Paolini per fare breccia nel cuore degli appassionati di tennis in Cina. Nonostante al suo esordio nel Wta 1000 di Wuhan abbia sconfitto la beniamina di casa Yue Yuan, Paolini è stata acclamata dal pubblico locale. Durante la consueta intervista post-match, i presenti sugli spalti hanno sostenuto a gran voce Jasmine, come confermato dall’intervistatore, che ha detto all’azzurra: “Hai un sacco di fan in Cina“. Paolini, sempre sorridente, ha dichiarato: “Non è facile giocare contro una giocatrice cinese in Cina, ma l’Atmosfera era fantastica e c’era un sacco di gente. È davvero bello avere dei fan qui, sono davvero felice di giocare a Wuhan“. Particolarmente adorabile infine un episodio con una parte del pubblico, che non smetteva di applaudirla. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È bastato poco a Jasmineper fare breccia nel cuore degli appassionati di tennis in. Nonostante al suo esordio nel Wta 1000 diabbia sconfitto la beniamina di casa Yue Yuan,è stata acclamata dal pubblico locale. Durante la consueta intervista post-match, i presenti sugli spalti hanno sostenuto a gran voce Jasmine, come confermato dall’intervistatore, che ha detto all’azzurra: “Hai un sacco di fan in“., sempre sorridente, ha dichiarato: “Non è facile giocare contro una giocatrice cinese in, ma l’erae c’era un sacco di gente. È davvero bellodei fan qui, sono davverodi giocare a“. Particolarmente adorabile infine un episodio con una parte del pubblico, che non smetteva di applaudirla.

