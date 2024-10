WhatsApp: “nulla sarà come prima” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Microsoft ha recentemente introdotto una novità che sta già cambiando il modo in cui interagiamo nelle chat di WhatsApp: l’integrazione di intelligenza artificiale avanzata. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso l’automazione e l’efficienza delle comunicazioni quotidiane, offrendo agli utenti di WhatsApp nuovi strumenti basati su AI per migliorare l’esperienza di chat singole o di WhatsApp: “nulla sarà come prima” L'Identità. Lidentita.it - WhatsApp: “nulla sarà come prima” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Microsoft ha recentemente introdotto una novità che sta già cambiando il modo in cui interagiamo nelle chat di: l’integrazione di intelligenza artificiale avanzata. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso l’automazione e l’efficienza delle comunicazioni quotidiane, offrendo agli utenti dinuovi strumenti basati su AI per migliorare l’esperienza di chat singole o di: “” L'Identità.

