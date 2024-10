Ustionati affamati e frustati con cavi elettrici 10 anni alla madre che torturava i suoi bimbi di 4 e 6 anni

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) I giudici del collegio della V sezione penale del tribunale di Roma hanno condannata a 10di carcere una donna accusata di torturare i due figli, di 4 e 6. Secondo quanto riporta LaPresse, nell’estate dello scorso anno i due bambini erano stati soccorsi da due poliziotti che li trovarono in strada con morsi di topo e bruciature di sigarette su tutto il corpo, salvandoli da morte certa. Erano denutriti. Le indagini hanno permesso di stabilire che erano staticon l’acqua bollente picchiati con dei bastoni econ. Prima dell’arresto stava per scappare in Francia, ma era stata fermata prima che potesse attraversare le frontiere.donna, 26, vengono contestati i maltrattamenti aggravati nei confronti dei due figli piccoli avuti con un uomo residente nel paese in cui ha cercato di scappare.