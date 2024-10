Uomini e Donne, Puntata Di Oggi: Segnalazione Su Valerio, Caos In Studio! (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: arriva una Segnalazione su Valerio al centro commerciale con una donna. Si scatena il Caos e Gemma schiaffeggia il cavaliere! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, la protagonista assoluta è stata Gemma Galgani. Infatti, è arrivata una Segnalazione compromettente su Valerio ma è stato impossibile chiarirla. Tra i due c’è stato un durissimo scontro in Studio. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: arriva una Segnalazione su Valerio! La Puntata si apre nuovamente con Gemma al centro dello Studio. La Galgani è felice e dice che le cose vanno avanti con Valerio. Lui le ha scritto tanti messaggi dal tenore romantico, le ha anche detto che si stava innamorando di lei. Valerio entra poi in Studio con un regalo per Gemma, ossia un completino intimo. La Galgani è inizialmente felice del regalo ma quando scopre di cosa si tratta, rimane piuttosto sconcertata. Uominiedonnenews.it - Uomini e Donne, Puntata Di Oggi: Segnalazione Su Valerio, Caos In Studio! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)di: arriva unasual centro commerciale con una donna. Si scatena ile Gemma schiaffeggia il cavaliere! Nellaquotidiana di, la protagonista assoluta è stata Gemma Galgani. Infatti, è arrivata unacompromettente suma è stato impossibile chiarirla. Tra i due c’è stato un durissimo scontro indi: arriva unasu! Lasi apre nuovamente con Gemma al centro dello. La Galgani è felice e dice che le cose vanno avanti con. Lui le ha scritto tanti messaggi dal tenore romantico, le ha anche detto che si stava innamorando di lei.entra poi incon un regalo per Gemma, ossia un completino intimo. La Galgani è inizialmente felice del regalo ma quando scopre di cosa si tratta, rimane piuttosto sconcertata.

