Uccise la moglie Gabriela Trandafir e la figlia di lei condannato a 30 anni Salvatore Montefusco

Condannato a trent'anni di carcere e cinque anni di libertà vigilata (oltre a un milione di euro di provvisionale nei confronti del figlio che era parte lesa) Salvatore Montefusco, imprenditore edile di 72 anni che il 13 giugno del 2022 ha ucciso a fucilate la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni, e la figlia della donna, Renata, 22enne, nella loro abitazione a Cavazzona di Castelfranco Emilia, in provincia

