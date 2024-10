Tragedia all'alba, muore una neonata di un mese (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tragedia all'alba nel levante. Una neonata è morta a Sestri Levante, inutili tutti i tentativi di rianimazione. La piccola aveva circa un mese, era infatti nata all'ospedale di Lavagna lo scorso 10 settembre.neonata morta a Sestri LevanteIntorno alle ore 6 di mercoledì 9 ottobre 2024 Genovatoday.it - Tragedia all'alba, muore una neonata di un mese Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)all'nel levante. Unaè morta a Sestri Levante, inutili tutti i tentativi di rianimazione. La piccola aveva circa un, era infatti nata all'ospedale di Lavagna lo scorso 10 settembre.morta a Sestri LevanteIntorno alle ore 6 di mercoledì 9 ottobre 2024

