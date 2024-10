Supplenze e interpelli, ma non solo: quando arriverà il nuovo concorso? QUESTION TIME con Quattrocchi. LIVE Giovedì 10 ottobre alle 15:00 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l'incontro politico tra il Ministro Valditara e le forze sindacali, rimangono diversi nodi irrisolti soprattutto per quanto riguarda le procedure concorsuale. quando arriverà il concorso PNRR 2? Cosa si sa sulle prove e sui posti? L'articolo Supplenze e interpelli, ma non solo: quando arriverà il nuovo concorso? QUESTION TIME con Quattrocchi. LIVE Giovedì 10 ottobre alle 15:00 . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l'incontro politico tra il Ministro Valditara e le forze sindacali, rimangono diversi nodi irrisolti soprattutto per quanto riguarda le procedure concorsuale.ilPNRR 2? Cosa si sa sulle prove e sui posti? L'articolo, ma nonilcon1015:00 .

