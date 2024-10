Stron**te da gay | attaccante Wolfsburg rifiuta di firmare maglie arcobaleno poi si scusa

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Non firmo queste robe, sonoda gay”. E’ questo lo sprezzante commento, secondo quanto riferisce la Bild, dell’del, Kevin Behrens, nel momento in cui è stato chiesto alla squadra di autografare una maglia specialepensata e realizzata per una campagna benefica a sostegno della comunità Lgbtqi+. I collaboratori del club hanno registrato il suo rifiuto e lo hanno comunicato ai vertici societari, che hanno subito bollato la vicenda come “atteggiamento intollerabile”. Il giocatore, che ha subito precisato di non aver alcuna avversione nei confronti degli omosessuali, si è successivamenteto, e va ricordato come nei suoi confronti non sono arrivate multe o sospensioni, ma al contempo l’allenatore lo ha utilizzato per appena quarantadue minuti in stagione, e probabilmente non solo una coincidenza: “Vorreirmiper questo.