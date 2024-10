Stretta in Italia sulla cannabis light, Ue apre indagine su Ddl Sicurezza (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Commissione europea ha aperto un'indagine per valutare la conformità delle disposizioni presenti nel Ddl Sicurezza sulla canapa con i trattati e il diritto derivato dell'Unione. Ad annunciarlo, l'eurodeputata Valentina Palmisano (Movimento 5 Stelle). "Siamo molto soddisfatti della risposta Brindisireport.it - Stretta in Italia sulla cannabis light, Ue apre indagine su Ddl Sicurezza Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Commissione europea ha aperto un'per valutare la conformità delle disposizioni presenti nel Ddlcanapa con i trattati e il diritto derivato dell'Unione. Ad annunciarlo, l'eurodeputata Valentina Palmisano (Movimento 5 Stelle). "Siamo molto soddisfatti della risposta

