Strangola la moglie davanti ai figli di 4 e 6 anni, 24enne uccisa nel sonno: fermato il marito nel Casertano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lulzim Toci ha Strangolato la moglie Eleonor Toci, uccidendola, al culmine di una lite casalinga; e lo ha fatto davanti ai due figli piccoli di 4 e 6 anni.

Strangola e uccide la moglie nel letto davanti ai figli - Il 30enne infatti, dopo il delitto, è andato a casa della cognata, chiedendole di accompagnarlo. A chiamare i carabinieri è stata la cognata della coppia. Lui bracciante agricolo saltuario, la vittima, Eleonor Toci, aveva invece 24 anni e non lavorava. . . . Ha strangolata la moglie nel letto ... (Gazzettadelsud.it)

