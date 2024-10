Stefano De Martino, il gossip assurdo su di lui e Carmen Russo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Personaggi Tv. Pochi giorni fa, Carmen Russo è entrata nella casa del Grande Fratello per sostenere il marito Enzo Paolo Turchi, perché negli ultimi giorni era giù di tono e aveva espresso il desiderio di uscire dal programma. I due formano una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. Insieme da 42 anni, Carmen ed Enzo Paolo sono legatissimi alla figlia Maria, avuta in tarda età e non senza qualche difficoltà. A sorpresa, durante la scorsa puntata in onda lunedì 7 ottobre 2024, Enzo Paolo ha espresso alcuni dubbi a proposito della sua relazione con la moglie. Ed ecco che subito dopo sono spuntate le voci di un flirt tra Carmen Russo e Stefano De Martino. Tvzap.it - Stefano De Martino, il gossip assurdo su di lui e Carmen Russo Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Personaggi Tv. Pochi giorni fa,è entrata nella casa del Grande Fratello per sostenere il marito Enzo Paolo Turchi, perché negli ultimi giorni era giù di tono e aveva espresso il desiderio di uscire dal programma. I due formano una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. Insieme da 42 anni,ed Enzo Paolo sono legatissimi alla figlia Maria, avuta in tarda età e non senza qualche difficoltà. A sorpresa, durante la scorsa puntata in onda lunedì 7 ottobre 2024, Enzo Paolo ha espresso alcuni dubbi a proposito della sua relazione con la moglie. Ed ecco che subito dopo sono spuntate le voci di un flirt traDe

