Spagna de la Fuente | Non è normale che un campione d’Europa sia senza contratto

Il CT della Spagna, Luis de la Fuente, allenatore della nazionale, ha concesso una lunga intervista alla rete iberica Ser, in cui analizza diversi temi. A partite dal suo contratto, che continua ad essere lo stesso che aveva con l'U21: "Non è normale che un campione d'Europa sia senza contratto. Non so se con Luis Enrique sarebbe successa la stessa cosa. Ho avuto offerte come è normale che sia, quello che non è normale è l'attuale situazione. Non so se sia mai successo nella storia: ho le stesse condizioni di quando mi hanno promosso dall'Under 21". Sugli infortuni: "In media giochiamo una partita al mese. Da luglio a marzo giochiamo 6 partite in 8 mesi. Il problema non sono quelle sei ma le 70 precedenti. I responsabili sono coloro che coordinano le stagioni.

