Skriniar | ‘Il Napoli mi ha cercato Ecco perchè sono rimasto al PSG

Milan Skriniar ha parlato dell'interesse del Napoli durante l'ultima finestra di mercato. Nonostante abbia preferito restare al PSG, il difensore slovacco non chiude del tutto le porte a un futuro sotto il Vesuvio. Vediamo cosa ha dichiarato e quali potrebbero essere gli scenari. Skriniar e il corteggiamento del Napoli: un'occasione mancata? Milan Skriniar ha svelato alcuni retroscena sull'ultimo mercato e ha confermato che il Napoli lo ha cercato con insistenza. "L'Al-Nassr ma soprattutto il Napoli mi voleva davvero, c'era un interesse molto forte. C'erano molte opzioni perché mi è stato detto che non sarei stato impiegato come nei mesi precedenti. Ci sono state anche possibilità di prestito, quando si è chiusa la finestra di mercato, ma nessuna trattativa è stata portata a termine.

